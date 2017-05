An der Station des ADFC müssen die Schüler bei der Rallye Fahrradteile ertasten.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Tasten fördert das Umweltbewusstsein

Einmal rund um den Berenbosteler See führte die Fahrradrallye, mit der sich die Grundschule Garbsen-Mitte am Freitag an den Umwelttagen der Stadt beteiligt hat. Rund 40 Schüler der drei vierten Klassen waren dabei. Erstmals machten zwei Schulen mit.