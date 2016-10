Wohnfolgekosten: Beschließt der Rat ein Neubaugebiet in Berenbostel, müssen Politik und Verwaltung kalkulieren, wie viele Kinder etwa an der Ratsschule eingeschult werden und ob die Schule ausgebaut werden muss.© Benjamin Behrens

| Markus Holz

Garbsen

Was kostet die Stadt ein Neubaugebiet?

Was kostet es den Steuerzahler, wenn in Garbsen eine neue Siedlung für beispielsweise 200 Menschen gebaut wird? Es geht nicht um das Geld für Straßen, Lampen und Kanalisation. Es geht vielmehr um Schul- und Kindergartenplätze. Die Grünen fordern von der Verwaltung, diese Kosten in Zukunft aufzulisten.