Wenige Minuten nach dem Alarm ist die Feuerwehr vor Ort.© Gerko Naumann

Garbsen

Großeinsatz an der IGS ist ein Fehlalarm

Großalarm an der IGS Garbsen: Ein Rauchmelder hat gegen 12.15 Uhr am Donnerstag ausgelöst. Als die Feuerwehr wenige Minuten später an der Schule ankam, standen Schüler und Lehrer bereits sicher auf dem Pausenhof. Die Helfer konnten wenig später Entwarnung geben. Es war ein Fehlalarm.