Garbsen

Anwohner protestieren gegen Wohnungen für Flüchtlinge

Eine geplante Gemeinschaftswohnanlage für Flüchtlingsfamilien, die derzeit schon in Garbsen, aber zu beengt leben, hat zu einem lauten Streit in der Sitzung des Ortsrates Berenbostel am Dienstagabend geführt. Etwa 30 Anwohner lieferten sich mit Kommunalpolitikern teils empörte Wortgefechte.