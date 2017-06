Garbsen

Das endgültige Ergebnis des Stadtradelns der Region Hannover steht fest. Die Stadt Garbsen war mit 417.341 Kilometern erfolgreich wie nie. Die Bürger haben in den Kategorien gefahrene Kilometer, Kilometer pro Einwohner und aktivste Parlamentarier jeweils einen tollen zweiten Platz belegt.

Garbsen. Die Zahl ist einfach beeindruckend. 417.341 Kilometer haben alle Garbsener gemeinsam beim Stadtradeln zurückgelegt. Das bedeutet in der Region Hannover Platz zwei - ganz knapp hinter Hannover. Dort haben die Einwohner 434.524 Kilometer in den Beinen. Der Abstand zu Platz drei ist dagegen gewaltig: Die Teilnehmer aus Hemmingen bringen es auf 105.002 Kilometer.

In der Kategorie gefahrene Einwohner pro Kilometer belegt Garbsen ebenfalls den zweiten Platz aller 21 Städte in der Region Hannover. Im Durchschnitt hat sich jeder Einwohner mit 6,953 Kiloemetern am Gesamtergebnis beteiligt. Ganz oben auf dem Podest steht die kleine Kommune Wennigsen, deren Einwohner 7,195 Kilometer pro Kopf gefahren sind. Den dritten Rang sichert sich auch hier Hemmingen (5,645 Kilometer).

Die Parlamentarier aus Garbsen sorgten mit ihrem Einsatz für die dritte "Silbermedaille" für die Stadt. Sie traten pro Kopf 56,5 Kilometer in die Pedalen. Besser waren nur die Abgeordneten aus Wunstorf, die durchschnittlich mehr als 90 Kilometer zum Ergebnis ihrer Stadt beitrugen.

Über das für Garbsen erfolgreiche Gesamtergebnis freut sich der Erste Stadtrat Walter Häfele sehr: "Es ist ein großer Erfolg für unsere Umwelt, unsere Bürger und unsere Stadt. Garbsen ist mobil, agil und lebt bewusst mit seiner Umwelt", sagte er. Die Garbsener Radfahrer hätten eindrucksvoll gezeigt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.

Rund 2000 Umweltbewusste - Schüler von sieben Garbsener Schulen, deren Eltern und Großeltern sowie Rathausmitarbeiter, ADFC, Radsportclub und Kneipp-Verein - hatten sich eingebracht und zusammen das Ergebnis für Garbsen erzielt.

Info: Alle Ergebnisse sind im Internet auf der Seite www.stadtradeln.de aufgelistet.

Von Gerko Naumann