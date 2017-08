Zwei Jungstörche schauen im Meyenfelder Nest über den Rand.© Bernd Riedel

| Anke Lütjens

Garbsen

Garbsener Jungstörche haben überlebt

Sie haben es geschafft: Trotz des verregneten Monats Juli haben alle Garbsener Jungstörche überlebt. In Frielingen Nord sind es zwei Junge, im südlichen Nest einer. In Meyenfeld wurden zwei Junge aufgezogen, in Schloß Ricklingen drei und in Stelingen einer.