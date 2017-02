© Ortsfeuerwehr Garbsen

Garbsen

Auto kollidiert mit Stadtbahn

Am Sonnabendvormittag ist in Garbsen ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Stadtbahn an deren Endpunkt kollidiert. Die Bahn fuhr gerade vom Wechselgleis zum Bahnsteig aus. Der Pkw kam dabei zwischen ihr und einem Ampelmast zum Stehen.