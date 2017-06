Schön gelesen haben sie alle, aber Nick Sauerbrey (im Vordergrund von links), Wim Winternheimer und Tom Scheid haben die Jury besonders überzeugt.© Benjamin Behrens

Garbsen

Viertklässler lesen für den Löwen-Preis

Leise sein muss man in einer Bibliothek immer. Doch am Montag hätte man wohl eine Stecknadel fallen hören, so ruhig waren die rund 50 Zuhörer in der Stadtbibliothek. Zehn Viertklässler aus Grundschulen in Garbsen waren angetreten, um die Jury des Leselöwen-Vorlesewettbewerbs zu überzeugen.