Eine Szene aus dem vergangenen Jahr:Klaus Busch liest den Schülern der Klasse 1b an der Grundschule Frielingen vor. Zur Geschichte malen die Kinder ein Bild.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Ein Zeichen für das Lesen setzen

Ein Zeichen für das Lesen setzen: Wer sich am bundesweiten Vorlesetag Freitag, 17. November, beteiligt, der kann so ein Zeichen setzen. Maßgeblich organisiert der Förderkreis Leselust den Vorlesestag in Garbsen und ruft Buchliebhaber und potenzielle Vorleser auf, sich zu melden.