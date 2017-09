Der Garbsener Feuerwehrsprecher Stefan Müller zeigt die Ausrüstung, mit der die Tierretter unterwegs sind.© Gerko Naumann

Garbsen

Die Feuerwehr rettet auch Tieren das Leben

"Verletzter Hund", "Eingeklemmter Vogel" und "Wespeneinsatz": Die Feuerwehren in Garbsen sind in den vergangenen Wochen besonders häufig zu Einsätzen in der Tierrettung gerufen worden. Feuerwehrsprecher Stefan Müller erklärt, wann die Ehrenamtlichen zuständig sind - und wann eben nicht.