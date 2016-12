Schreck für eine Familie in Meyenfeld: Ein Sauna-Ofen hat vermutlich den Brand im Garagenanbau ihres Hauses ausgelöst. Die Feuerwehrleute müssen vom Dach aus löschen, weil sich das elektrische Garagentor nicht mehr öffnen lässt.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Sauna-Ofen löst Feuer am Haus aus

Ein Sauna-Ofen war nach ersten Angaben der Polizei vermutlich die Ursache für einen Brand am Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus an der Straße Vor den Weiden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Hausbesitzerin war alleine zu Hause, die Kinder spielten bei Nachbarn.