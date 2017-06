Die Feuerwehr war nach dem Regen am Donnerstag stundenlang im Einsatz.© Benjamin Behrens (Archiv)

Garbsen

Feuerwehr pumpt nach Regen viele Keller aus

Nach den heftigen Regenfällen am Donnerstagnachmittag waren die Freiwilligen Feuerwehren in Garbsen stundenlang im Einsatz. Die Helfer mussten in mehreren Stadtteilen das Wasser aus Kellern pumpen. Außerdem streuten sie am späten Abend eine Ölspur in Berenbostel ab.