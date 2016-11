So wie hier in Schloß Ricklingen wird am Volkstrauertag in fast allen Ortsteilen Garbsens der Opfer von Krieg und Vertreibung gedacht.© Archiv

| Markus Holz

Volkstrauertag in Garbsen

Stadt gedenkt der Opfer von Krieg und Terror

Zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, wird in Garbsen bei mehreren Veranstaltungen in fast allen Ortsteilen der Opfer von Krieg, Vertreibung und Terror gedacht. Die Ortsbürgermeister und ihre Stellvertreter laden mit den Vereinen zu Feierstunden und Kranzniederlegungen ein.