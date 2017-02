Die Arbeit der neuen Fachkraft für die Familienzentren in Garbsen soll sich auch auf Familien mit Flüchtlingshintergrund ausweiten.© Philipp Von Ditfurth/Symbolbild

| Bernd Riedel

Garbsen

Fachkraft für Familien dringend gesucht

In den acht Garbsener Familienzentren fehlt es an einer wichtigen Fachkraft: Sie hat über drei Jahre, projektgebunden, Eltern in belastenden Lebenslagen beraten und begleitet. Die Stelle wurde gegen Ende des vorigen Jahres nicht verlängert, deshalb hat sich die erfahrene, junge Frau wegbeworben. Das Projekt wird nun doch fortgeführt - und die Stadt ist auf der Suche nach einer neuen Fachkraft.