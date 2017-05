Unbekannte Einbrecher haben es nur bis in den Sanitätsraum der Osterbergschule geschafft.© Symbolbild

Garbsen

Erfolglose Einbrecher in der Osterbergschule

Bereits in den Osterferien sind Einbrecher in die Osterbergschule eingestiegen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Die Täter rissen eine Lichtkuppel auf dem Dach ab und gelangten so in den Sanitätsraum. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen.