In der internationalen Frauengruppe von Neuland gibt Umweltbeauftragte Christina Haupt (an der Gardine, von links) Energiespartipps. Hatun Tuku übersetzt, Hans-Jürgen Menzel, Fachbereichsleiter Gebäudewirtschaft, und Markus Heuer von der Abteilung für Integration ergänzen die Tipps.© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen

Auf dem Kronsberg wird Energie gespart

Wasser nicht sinnlos laufen lassen, Möbel von der Heizung rücken: Die Energiespartipps, die Umweltbeauftragte Christina Haupt in der internationalen Frauengruppe des Sozialprojekts Neuland am Kronsberg auflistete, sind schnell und leicht umzusetzen - und gehen nicht nur die Bewohner des Kronsbergs etwas an.