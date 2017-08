Bürgermeister Christian Grahl sowie Heinz Haferkamp und Holger Bahl vom Freundeskreis Garbsen lüften das Geheimnis um die Preisträgerin des Ehrenrings.© Gerko Naumann

Garbsen

Ehrenring geht an Forscherin aus Österreich

Der Freundeskreis Garbsen verleiht den Ehrenring 2017 an die Unternehmerin und Wissenschaftlerin Ingeborg Hochmair. Die Österreicherin sei eine Pionierin im Bereich der Cochlea-Implantate, heißt es in der Begründung. Damit trage sie dazu bei, dass Schwerhörige wieder am Leben teilhaben können.