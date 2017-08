Die Wasserfledermaus kommt auch in Garbsen vor.© privat

Ein Ausflug in die Welt der Fledermäuse

Den Fledermäusen auf der Spur: Die Fledermaus-Regionalbetreuer Karsten und Dagmar Strube bieten am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr eine Dämmerungswanderung in die Welt der Fledermäuse an. Treffpunkt zum Fledermaus-Spaziergang durch den Stadtpark ist an der Ecke Kastendamm/Berenbosteler Straße.