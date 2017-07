"Kiezpirat" Kalle Haverland (links) spielt den Pförtner, Alexander Johnston als Kerim Ashik meldet sich am Empfang. Martin Wendt (hinten, links) und Andreas Barthel im Hintergrund fangen die Szene mit Tonangel und Kamera ein.© Benjamin Behrens

Garbsen

Drehstart für "Der Liebesbaum" in Garbsen

Nach dem Film "No Future war gestern" (2016) startet jetzt ein weiteres Filmprojekt mit Kameramann Andreas Barthel in Garbsen. Regie und Drehbuch übernimmt Hikmet Izgi. "Der Liebesbaum" erzählt die Geschichte des verliebten Deutsch-Türken Kerim. Die erste Klappe fiel am Sonnabend.