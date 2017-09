Die Polizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl in Meyenfeld.© dpa (Symbolbild)

Garbsen

Dieb schleicht ins Haus und stiehlt Schmuck

Ein Dieb hat sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße in Meyenfeld geschlichen. Während die Bewohner im Garten mit Reinigungsarbeiten beschäftigt waren, entwendete er eine Handtasche und hochwertigen Schmuck aus dem Schlafzimmer.