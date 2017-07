Die Fahrradfahrer bleiben von Verkehrslärm meistens verschont. Die Route führt überwiegend durch Gehölze und über Felder.© Tobias Forrester

Garbsen

Ausprobiert: Der Grüne Ring um Garbsen

Für Freunde des Fahrrads bietet der Grüne Ring in Garbsen einen schönen Ausflug in die Natur. Radfahrer orientieren sich an blauen Wegzeichen auf einer Strecke durch das Garbsener Umland. Kostenfreie Fahrradkarten gibt es im Rathaus. Viele Markierungen sind aber leider uneindeutig und lädiert.