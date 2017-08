In der Aula des Schulzentrums Planetenring laufen derzeit die Proben für das Stück "Auf und davon". Premiere ist im September.© privat

| Bernd Riedel

Garbsen

Norddeutsche Tanzwerkstatt probt für "Auf und Davon"

So klein ist die Bühne in der Aula am Planetenring gar nicht - aber es kann dort schon mal eng werden bei den Proben zum Tanztheaterstück "Auf und Davon". Die Norddeutsche Tanzwerkstatt bringt in Garbsen 250 Tänzer in Bewegung - und hofft zur Premiere im September auf das Mehrfache an Zuschauern. Der Vorverkauf hat begonnen.