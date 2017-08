In den Luftaufnahmen sieht man die Ausdehnung des großen IGS-Komplexes, links davon bzw. östlich der Bosse-See, rechts, also an der Westseite, der Sportplatz.© Prof. Ackers

| Bernd Riedel

Garbsen

Ist das IGS-Gebäude eine Gefahr für Nutzer?

Das Gebäude der IGS entspricht nicht den gültigen Brandschutzvorschriften und verstößt in Teilen gegen die aktuelle Bauordnung. Das Gleiche gilt für die Grundschule Garbsen-Mitte und den Hort, die beide im umfangreichen Gebäudekomplex, zu dem auch Sportstätten gehören, untergebracht sind. In Rede stehen Umbaukosten in zweistelliger Millionenhöhe.