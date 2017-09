Die Generalprobe für die Aufführung ist gelungen.© Sebastian Romo

Garbsen

Schüler proben für Musiktheater im Kulturzelt

Was würde passieren, wenn die Server der Netzbetreiber zusammenstürzen und wir Whatsapp, Facebook und Co. nicht mehr benutzen können? Um diese Frage geht es am Freitag in der Vorführung "Blackout in der Cloud" um 11 Uhr und um 15 Uhr im Kulturzelt.