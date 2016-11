Rolf Posor (rechts) und Manuela Zapfe (Zweite von links) vom DRK übergeben die Weihnachtstaschen an Marta Schüring (von links), Karsten Jakubowsky, Cornelia Springfeld, Franz Genegel, Ella Glowacka und Katarin Herz-Melching.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

DRK packt Weihnachtstaschen für Bedürftige

Die fleißigen Helfer des DRK-Ortsverbandes Garbsen haben auch in diesem Jahr wieder Baumwollbeutel mit weihnachtlichen Lebensmitteln für bedürftige Menschen in Garbsen gepackt. In diesem Jahr sollen alleinerziehende Mütter und Geflüchtete bedacht werden.