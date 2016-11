Sie wollen etwas für Garbsen bewegen: Manfred Kammler (links) und Claudio Provenzano sind zum ersten Mal in den Rat gewählt worden. © Gerko Naumann

Garbsen

Frisch in den Rat gewählt - und nun?

Für Claudio Provenzano (37, SPD) und Manfred Kammler (59, AfD) ist vieles neu, wenn in diesen Tagen der Rat der Stadt Garbsen tagt. Beide sind bei der Kommunalwahl erstmals in das Gremium gewählt worden. Sie berichten, was sie sich vorgenommen haben und woher sie die Zeit für das Ehrenamt nehmen.