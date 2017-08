Bürgermeister Christian Grahl besucht bei seiner Tour durch die Stadtteile das Horster Stadtarchiv. Bevor der offizielle Teil beginnt, kommt er am Grill mit Bürgern ins Gespräch.© Stadt Garbsen

| Bernd Riedel

Garbsen

Horster wollen ihr Dorf wachsen sehen

Die Horster wünschen sich eine Weiterentwicklung ihres Ortes. Bürgermeister Christian Grahl stellte bei seiner Tour durch die Ortsteile in Horst im Stadtarchiv die Möglichkeit einer Planung über Bedarf in Aussicht. Sein nächster Besuch gilt Frielingen, am Mittwoch, 23. August.