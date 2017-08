Briefwahlstelle im Rathaus öffnet am Montag

Garbsen

Ab sofort können bei der Stadt Garbsen Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, beantragt werden. Die Briewahlstelle im Rathaus öffnet am Montag, 4. September, um 8.30 Uhr.

Garbsen-Mitte. Auf der Rückseite seiner Wahlbenachrichtigungskarte, die jeder wahlberechtigte Garbsener bis Ende der Woche per Post erhält, befindet sich ein Wahlscheinantrag. Dieser kann nach dem Ausfüllen per Post an die Stadt Garbsen (Adresse: Rathausplatz 1, 30823 Garbsen) gesendet werden. Auch das Versenden per Fax an (05131) 707525 und per E-Mail an wahlen@garbsen.de ist möglich.

Für die elektronische Beantragung steht im Internet auf www.garbsen.de unter dem Menüpunkt Wahlen-Bundestagswahl 2017-Briefwahl ein Online-Wahlscheinantrag zur Verfügung. Wer diese Form der Beantragung wählt, hat bis Mittwoch, 20. September, um 12 Uhr Zeit. Unbedingt bereithalten dafür: Die Wahlbenachrichtigungskarte mit den Angaben zu Wahlbezirk und Wählerverzeichnis.

Die Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen werden in der Briefwahlstelle ausgegeben, die am Montag, 4. September, im Rathaus öffnet. Die Öffnungszeiten sind: montags und donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr, dienstags von 8.30 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und am Freitag, 22. September, von 8.30 bis 18 Uhr. Dort ist es möglich, direkt zu wählen.

Von Gerko Naumann