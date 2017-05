Tim Lothar und Holger "HoBo" Daub gestalten die zweite Blues Matinee auf der Bühne am Rathaus.© privat

| Anke Lütjens

Garbsen

Blues Matinee geht in die zweite Runde

Die Blues Matinee geht in die zweite Runde. Tim Lothar und Holger Daub sind am Sonntag, 28. Mai, ab 11 Uhr auf der Bühne am Südeingang des Rathauses zu hören. Dazu lädt die Kulturabteilung der Stadt zusammen mit Sponsoren ein. Der Eintritt ist wie immer frei.