Fünf Sekunden dauert das Aufhebeln, sofern der Rahmen nicht wie in Berenbostel dagegen geschützt ist.© Symbolbild

| Markus Holz

Garbsen

Bewohner überraschen Einbrecher

Einbrecher haben am Freitag vergeblich versucht, in ein Haus an der Danziger Straße in Berenbostel einzubrechen. In Frielingen waren ebenfalls Einbrecher unterwegs. Sie waren schon im Haus, als die Bewohner zurückkehrten.