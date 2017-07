Garbsen

Die Polizei sucht den Eigentümer eines blau-silbernen Mountainbikes der Marke McKenzie. Ein betrunkener Fußballfan war damit bei einer Polizeikontrolle aufgefallen. Er beteuert, dass er nach dem Freundschaftsspiel zwischen dem TSV Havelse und Hannover 96 versehentlich aufs falsche Rad gestiegen war.

Havelse. Der Eigentümer hatte das Fahrrad vor Anpfiff des Fußballspiels am Wilhelm-Langrehr-Stadion an der Hannoverschen Straße in Havelse abgestellt. Allerdings sicherte er es offenbar nicht mit einem Schloss - und schaffte so die Grundlage für das anschließende Missverständnis.

Um ein solches handelt es sich zumindest nach den Angaben des Mannes, der bei einer Polizeikontrolle mit dem Fahrrad auffiel, das ihm offenbar nicht gehört. Der Polizei konnte der betrunkene Fußballfan glaubhaft erklären, dass er unabsichtlich auf das falsche Fahrrad gestiegen sei.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Eigentümer des Mountainbikes. Er kann es in der Inspektion an der Meyenfelder Straße 3 abholen, wenn er nachweisen kann, dass es sich um sein Fahrrad handelt. Das Mountainbike stammt vom Hersteller McKenzie und hat einen blau-silberfarbenen Rahmen. Für weitere Fragen sind die Beamten unter Telefon (05131) 7014515 erreichbar.

Von Gerko Naumann