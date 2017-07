Ohne Führerschein, dafür mit 1,7 Promille im Alkohol im Blut: Ein 24-Jähriger aus Garbsen muss sich demnächst vor Gericht verantworten.© dpa (Symbolbild)

Garbsen

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Da kamen mehrere Straftaten zusammen: Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 24-jährigen Garbsener am Steuer eines BMW gestoppt, der ohne Licht und in Schlangenlinien vor einem Streifenwagen fuhr. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er betrunken war und keinen Führerschein besitzt.