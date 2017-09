"Das ist nicht zu leisten": Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker, Garbsens Ortsbrandmeister Thomas Cremer und der Hoster Ortsbrandmeister Dirk Wehde sind sich nicht einig mit der Verwaltung.© Gerko Naumann

Garbsen

Ein Plan für die Feuerwehr - aber wie?

Ein Feuerwehrbedarfsplan muss her: So weit sind sich Verwaltung, Politik und die Ehrenamtlichen selbst in Garbsen einig. Trotzdem gab es im Feuerschutzausschuss teils heftigen Streit darüber, wie viel die Feuerwehrleute dazu beitragen können. Eine Arbeitsgruppe soll nun Details klären.