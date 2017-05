Harke, Schaufel, Besen: Ehrenamtliche vom TSV Horst und TuS Gümmer haben die Beachvolleyballanlage am Kastendamm für die ersten Turniere am Sonntag und Montag präpariert.© privat

| Markus Holz

Garbsen

Baggern und pritschen zu Pfingsten

Nach drei Jahren Pause macht die Beachtour des Niedersächsischen Volleyballverbandes (NVV) wieder Station in Garbsen. Gemeinsam mit dem TuS Gümmer richtet der TSV Horst drei Turniere am Pfingstwochenende auf der Anlage an der IGS Garbsen am Kastendamm aus.