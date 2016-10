Für die Sanierung des Fuß- und Radweges nach Schloß Ricklingen wird die Burgstraße halbseitig gesperrt.© Bernd Riedel

Garbsen

Achtung, Autofahrer: Es wird eng auf Garbsener Straßen

Radfahrer wird es freuen, Autofahrer werden nicht begeistert sein: Die Region Hannover will in dieser Woche mit der Sanierung des Geh- und Radweges an der Burgstraße zwischen Schloß Ricklingen und Altgarbsen beginnen.