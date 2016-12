Hat der Rat die Zeit zurückgedreht? Die alte Uhr im Badepark Berenbostel tickt wieder...© Markus Holz

| Markus Holz

Garbsen

CDU/FDP und Grüne bedauern Bäderbeschluss

Garbsens CDU/FDP-Gruppe im Rat und die grüne Ratsfraktion haben am Dienstag in Presseerklärungen Stellung bezogen zum Ratsbeschluss in der Bäderfrage. Beide kritisieren den Beschluss und fordern eine faire Auseinandersetzung mit den Konsequenzen.