Still ruht der See? Lange ist auf dem Gelände des Badeparks nichts geschehen. Der Freundeskreis Badepark macht nun Druck.© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen

Freundeskreis Badepark macht Druck

Badepark-Anhänger wundern sich darüber, dass trotz zweimaligen Ratsbeschlusses für den Wiederaufbau des Badeparks in Berenbostel anscheinend nichts geschieht. Der Freundeskreis Badepark hat deshalb einen dringlichen Brief an Bürgermeister Christian Grahl geschrieben. Darin spart die Vorsitzende Sabine Obermann nicht mit Vorwürfen. Im Hintergrund warten die Initiatoren eines Bürgerbegehrens auf ihren Einsatz - falls der nötig werden sollte.