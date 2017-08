Hadi Sharbayani (links) hat Anfang August eine Ausbildung in der Tischlerei von Frank Tyschper begonnen.© Jutta Grätz

Garbsen

Bildung ist der Schlüssel zur Integration

Der junge Iraner Hadi Sharbayani hat am 1. August seine Ausbildung in der Tischlerei Tyschper begonnen – vermittelt vom Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW). Nach der Flucht aus dem Iran über die Türkei, Griechenland und Mazedonien kam Sharbayani im September 2015 in Laatzen an, seit Dezember 2016 lebt er in Garbsen.