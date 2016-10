Ersten Angaben zufolge waren drei Ortswehren mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz.© dpa/Archiv (Symbolbild)

Feuer in Garbsen

Auto brennt in Tiefgarage

Feuer in einer Tiefgarage am Venushof: Ein Pkw-Brand hat die Freiwillige Feuerwehr Garbsen am Freitagabend mehr als zwei Stunden lang beschäftigt.