Schwierig: Morgens um 8 Uhr vor der Kita an der Leistlinger Straße. Wird es jetzt doch einen Fußgängerüberweg geben?

Bernd Riedel

Garbsen/Meyenfeld

Leistlinger Straße: AfD fordert Überweg

Die AfD nimmt sich eines Streitthemas an: Sie fordert in einem Ratsantrag die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs an der Leistlinger Straße in Höhe des Kindergartens und des neu angelegten Dorfplatzes. Bisherige Bemühungen, dort etwas zu ändern, sind gescheitert.