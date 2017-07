Marvin und sein Vater Sascha haben in Ruhe ihre Angel ausgeworfen. Ein Rotauge ging schon an den Haken.© Benjamin Behrens

Garbsen

Ferienfischen an der Baßriede

Die Lizenz zum Fischen gibt es erst mit 14 Jahren - so sieht es das deutsche Fischereirecht vor. Damit aber jüngere Kinder den Spaß am ruhigen Sport entdecken können, bietet der Angelsportverein Garbsen (ASV) Ferienangeln an. 26 Nachwuchsangler warfen am Sonntag die Ruten aus.