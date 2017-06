Sie lassen es atemberaubend kunstvoll scheppern: Julian Böhme als Ron, Pierre-Nicolai Scheffler als Salim - zusammen das Duo Klirr Deluxe.© Markus Holz

Garbsen

Der Rubin unter den Kulturmachern ist 40

40 Jahre Kulturverein Garbsen: Das sind fast 400 Bühnenshows, Kabarettabende und Kindervergnügen - alles nur Zahlen. Was zählt ist, einen Rufus Beck, einen Herbert Herrmann und eine Lisa Fitz in Garbsen erleben zu können. Der Verein hat seinen runden Geburtstag am Sonntag rund gefeiert.