Die Autoaufbrecher in Osterwald Unterende hatten es auf Technikbauteile abgesehen. In einem Fall fanden sie auch Geld.© Symbolbild / Kai Remmers

| Markus Holz

Garbsen

Autos in Osterwald aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch sind nach Angaben der Polizei zwischen 20.30 und 05.00 Uhr in Osterwald Unterende vier Fahrzeuge aufgebrochen worden. Drei der hochwertigen Autos standen im Bredingsfeld, der vierte am Schuhmachers Weg.