In der Nacht zum 12. Dezember hatte bereits eine Garage am Sperberhorst gebrannt. © Feuerwehr Garbsen

| Markus Holz

Garbsen

Ursache für Garagenbrand nicht feststellbar

Die Ursache für das Feuer, das am zweiten Weihnachtstag eine Garage samt Fahrzeug am Sperberhorst zerstört hat, ist nicht mehr feststellbar. Der Grad der Zerstörung ist zu massiv. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit rund 30.000 Euro an.