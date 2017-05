Geschick gepaart mit Fitness: Der Wurf einer Sicherungsleine gehört zum Wettkampfprogramm.© Daniel Imhof

Garbsen / Langenhagen

Alle drei Teams lösen ihr Uslar-Ticket

Schaffen es Garbsens drei beste Jugendfeuerwehren zu den Bezirksmeisterschaften in Uslar am 11. Juni? Sie schaffen es. Berenbostel, Unterende I und II zählen nach der Regionsmeisterschaft am Sonnabend in Langenhagen zu den 19 Besten.