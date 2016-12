Jetzt aber schnell: Draußen warten die Kinder. Die Nikoläuse Nadine in Tino füllen behände 70 Stiefelchen.© Holz

| Markus Holz

Garbsen

Baumschmuck von Kinderhand

Das gibt's in Garbsen nur zweimal: Kinder schmücken eine große Weihnachtstanne. Im Rathaus ist das seit vielen Jahren Brauch, in Schloß Ricklingen auch. Zwei Wochen lang haben sie im Schloß Ricklinger Kindergarten gebastelt. Das Dankeschön kam am Sonnabendabend vom Nikolaus persönlich.