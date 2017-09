VERGLEICH: Links der „echte“ 50-L-LVP-Sack für Hannover, rechts der aufgetauchte kleinere 30-L-Sack mit Zugband.

Abfall

Das Phantom von Hannover: Mysteriöser Gelber Sack

Die Müllentsorgung ist in der Region Hannover immer ein heißes Thema. Jetzt könnte wieder Anlass zu heißen Diskussionen bestehen: Es ist eine neu Art Gelber Sack aufgetaucht – und der, in dessen Namen er scheinbar produziert wurde, kann nicht wirklich erklären, was es damit auf sich hat. Und ganz nebenbei bezichtigt der kommunale Entsorger Aha den privaten Wettbewerber Remondis des mangelnden Service.