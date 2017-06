Burgwedel

1 Schwerverletzter, mehrere Verletzte: Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Sonntagabend auf der A 7.

Burgwedel.. Schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und mehreren Verletzten am späten Sonntagabend auf der A 7: Drei Pkw waren nach Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Großburgwedel und Mellendorf kollidiert, Trümmerteile waren über alle Fahrspuren verteilt. Die Autobahn musste voll gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer. Die Sperrung sollte sich bis in die Nachtstunden ziehen.