Auf dem Alten Markt in Großburgwedel überrascht der Weihnachtsmann die jüngsten Besucher mit Süßigkeiten.© Frank Walter

Großburgwedel/Thönse

Weihnachtsmarkt-Fans kommen auf ihre Kosten

Wer Weihnachtsmärkte mag, ist am Wochenende gleich doppelt auf seine Kosten gekommen. Sowohl in Großburgwedel als auch in Thönse strömte die Besucher auf die Märkte.