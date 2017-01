Gruppenfoto mit Spendenempfängern, symbolischen Schecks sowie Filialleiter Frank Felgner (hinten Vierter von links) und Filialdirektor Ekkehard Kunstmann (hinten rechts). © Mollenhauer

| Martin Lauber

Burgwedel

Vereine, Kitas und Schulen freuen sich über Spenden

Die Volksbank hat am Donnerstagabend in Großburgwedel Spenden an Vereine, Schulen und Kitas verteilt.